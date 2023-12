Il Mes | Meloni e la telefonata agli alleati |  «In Europa ognuno fa i suoi interessi» Il no divide la maggioranza e le opposizioni

L’Italia boccia il fondo e lo blocca per tutta la Ue. Ritorsione contro Bruxelles per conti e migranti. Segno di profonda frustrazione. Banche senza ... (huffingtonpost)

Mes, stop da Camera con maggioranza divisa. Governo minimizza: "Nessun fallo di reazione"

"Non è un fallo di reazione", assicurano fonti vicine alla premier Giorgiasmorzando i toni: "Lo stop alAssolutamente non c'entra nulla il Patto di Stabilità". Fatto sta, che l'altolà della Camera arriva a meno di 24 ore dal disco verde dell'Ecofin alle nuove ...

Conte: 'Giorgia ha messo all'Italia un cappio al collo. Pacco di instabilità'

...vanno rilanciati' Giuseppe Conte attacca il governoper la decisione di cedere all'accordo franco - tedesco sul Patto di stabilità e subito dopo aver affossato (anche con i voti del M5s il...

Mes, Gustavo Piga: “Italia e Ue firmano la loro dissoluzione. Regole soffocanti per la democrazia”

Appena pochi anni fa Giorgia Meloni e gli altri «sovranisti» del suo governo ancora sbandieravano l’incondizionato abbandono dell’euro come ricetta salvifica per l’economia italiana. Oggi si trovano c ...

Mes, lo stop dell'Aula. Politica divisa: no di FdI e Lega, Forza Italia si astiene. Si spacca l'opposizione

L’ora del Mes, a Montecitorio, scocca poco prima delle 13 quando il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli dichiara chiusa la votazione e l’Aula respinge «nel ...