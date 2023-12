Il Mes | la Finlandia e la mossa del cavallo Consigli a Meloni

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I Paesi europei interessati al Mes non sono 27 come ha detto Enrico Mentana ieri al telegiornale delle 20. Ma venti. Probabilmente ha confuso i Paesi che hanno adottato l’euro (ultima la Croazia, dal 1° gennaio scorso) con l’insieme di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Bulgaria, Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Svezia hanno le loro valute nazionali. Per inciso, la Bulgaria dovrebbe entrare nell’eurozona dal 1° gennaio 2025 e (per le crescenti difficoltà della corona svedese) in Svezia si è per la prima volta aperto un dibattito su un possibile ingresso. Ma a chi non capita di sbagliare? Certo, in campo monetario e finanziario è sempre bene essere precisi. Il paradosso è che l’errore di Mentana potrebbe l’occasione giusta di raccontare a milioni di telespettatori che da anni subiscono sistematiche campagne di disinformazione (quasi sempre di origine russa e ...