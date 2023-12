Il Mes divide Pd e M5s | ma regge il dialogo 

Leggi su agi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) AGI - Da Elly Schlein a Carlo Calenda, passando per Nicola Fratoianni, è un coro - quasi - unanime quello delle opposizioni: "Il ministro Giancarlo Giorgetti dovrebbe trarre le conseguenze" della bocciatura del Mes in Aula. La 'colpà attribuita al titolare dell'Economia sarebbe stata quella di "andare all'Ecofin dicendo che il Mes sarebbe stato ratificato", come spiega il deputato del Pd Vincenzo Amendola in Aula. Schlein attacca: "Giorgetti dovrebbe valutare le dimissioni perchè quella che la maggioranza ha messo in evidenza in Parlamento è una clamorosa smentita al ministro dell'Economia". "Il ministro dell'economia dovrebbe trarre tutte le conseguenze", sottoscrive Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Ma anche da Italia Viva, partito che segue una linea più 'dialogante con l'esecutivo, arriva un affondo nei confronti del responsabile dell'Economia: "Giancarlo Giorgetti ...