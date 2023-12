Il Mes della discordia | alla Camera vincono i no

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutto inizia alle 8,30 in commissione Bilancio. I capigruppo di maggioranza si confrontano su quello che, in realtà, è stato già deciso da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Così la relatrice Ylenja Lucaselli conferma di avere con sé il parere «contrario»ratifica dell'accordo che modifica il Trattato che istituisce il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Le opposizioni sono colte di sorpresa. Il sottosegretario all'Economia Federico Freni, sorridente con la sua cravatta verde appena ricevuta in regalo («ma il coloreLega è blu dal 2018», ricorda), non si scompone: «Sul fronte leghista le posizioni non sono mai cambiate. La Lega va fierasua coerenza quindi non mi aspetto novità. Dopodiché io qui rappresento il governo e il governo sarà coerente al volere ...