Il meglio dei cd da regalare per le strenne natalizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Milano.un disco per Natale: quest’anno c’è solo l’imbarazzo della scelta, è sempre la migliore, sia per il costo contenuto, sia perchè è un oggetto che dura nel tempo. In tema per queste festività è “Gerry Christmas” il Natale di Gerry Scotti, che unisce l’atmosfera dei grandi classici natalizi all’intelligenza artificiale. Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia sono per questo Natale con la deluxe edition di “A family Christmas” contenente le inedite “Silver bells” e “É Natale!”. “Christmas” è l’album di Cher con 13 classici delle feste e quattro brani originali, con guest star, tra cui Stevie Wonder, Michael Bublé e Cyndi Lauper. Natale al femminile, a cominciare da “Etnea” di Marcella Bella in cui per la prima volta è autrice delle 10 canzoni inedite dai contrasti vulcanici e lavici. L’album “Souvenir” di Emma contiene 9 canzoni, entrato direttamente ...