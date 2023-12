Il Manchester City vince il Mondiale per club

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilha battuto 4 - 0 (2 - 0) il Fluminense a Gedda, in Arabia Saudita, ed ha conquistato ilper2023. In rete Julian Alvarez in apertura della partita, al 1', poi l'...

Ilvince il Mondiale per Club e chiude un fantastico 2023. Nella finale giocata in Arabia Saudita, al King Abdullah Sportsstadium di Jeddah, la squadra inglese ha travolto 4 - 0 i ...Il sogno del Fluminense di strappare il titolo mondiale alè durato, di fatto, quaranta secondi , il tempo occorso a Julian Alvarez per sbloccare il risultato. La finale di Gedda, in pratica, è iniziata dall'1 - 0 e la squadra di Guardiola ha ...A succedere al Real Madrid nell’albo d’oro del Mondiale per club è stato, per la prima volta nella sua storia, il Manchester City. Allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda, i Citizens hanno batt ...Alvarez e Foden abbelliscono ulteriormente la stagione dei Citizens, assicuratisi il quinto titolo dell'annata in quel di Gedda ...