Il Manchester City è Campione del Mondo | poker al Fluminense

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ghedda, 22 dicembre 2023 – Ilvince per la prima volta nella sua storia il Mondiale per Club. Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano con un netto 4-0 i brasiliani dellanella finale disputata al King Abdullah Sportsdi Jeddah, in Arabia Saudita. Partita subito in discesa per gli uomini di Pep Guardiola, avanti dopo 40 secondi con il tap-in vincente di Julian Alvarez, poi il raddoppio con l'autogol di Nino al 27?. Nel secondo tempo gli inglesi controllano e chiudono i conti con Phil Foden al 72? e ancora Alvarez all'88'. (fonte: Adnkronos, foto: X @Man)