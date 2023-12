Il libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di Andrea Scanzi viene premiato anche a Sarzana

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Altro successo per il“Eche” di. La location della premiazione era di quelle indimenticabili. Il Teatro degli Impavidi ha fatto da splendida cornice ad una serata che ha visto il giornalista de Il Fatto Quotidiano vincere il Premio della Critica all’XI edizione del Premio Letterario Internazionale Città di. La serata è stata organizzata dall’associazione culturale Poeti solo Poeti Poeti. “Il volume si distingue per l’attualità, la profondità dei temi per l’originale traduzione in linguaggio scenico, visto che il giornalista lo ha rappresentato più volte in versione teatrale. La giuria ha apprezzato gli aneddoti personali, che fanno comprendere il legame che unisce le due personalità e il valore ...

Non sono finiti i premi per Andrea Scanzi , giornalista de Il Fatto Quotidiano, che può aggiungere altri due riconoscimenti in bacheca. Il primo è ... (ilfattoquotidiano)

