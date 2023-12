Il Genoa torna a vincere lontano da “Marassi” dopo quattro mesi | Sassuolo battuto 2-1

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I liguri rimontano gli emiliani eno ain trasferta, tre punti pesantissimi in ottica salvezza, per ill’ennesima partita persa in casa e la contestazione dei tifosi per tre punti che mancano da un mese

Il tecnico del Genoa Gilardino aveva già reso note le scarse probabilità che Retegui riuscisse a scendere in campo contro la Juventus e oggi, in ... (sportface)

Genoa -Juventus 1-1 Martinez 7,5: quando si ritrova Chiesa davanti a sé non può far altro che stenderlo nella speranza di ipnotizzarlo da... (calciomercato)

"Abbiamo pareggiato ae dobbiamo fare bene a Frosinone giocando una partita molto seria " ha ... Il Frosinone spera nel fattore - Stirpe La squadra giallazzurranel suo 'fortino' inviolato ...Commenta per primola Serie A, con Sassuolo -in scena dalle 18.30 sul terreno del Mapei Stadium. Entrambe le squadre vengono da un pareggio e puntano a proseguire la striscia di risultati utili centrando i ...Il Genoa torna ad esultare in trasferta. I rossoblu di Alberto Gilardino si regalano un Natale sereno superando 2-1 al Mapei Stadium il Sassuolo ...Si sono da poco concluse le gare delle 18:30 valide per la 17esima giornata di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri passa per 2-0 al Castellani contro l'Empoli grazie alle reti di Guendouzi ...