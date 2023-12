Il Genoa la ribalta | Sassuolo sconfitto 2-1

(Di venerdì 22 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, ilsi impone in trasferta sulper 2-1: al Mapei Stadium, Gudmundsson su rigore ed Ekubanno l’iniziale vantaggio di Pinamonti. Dopo una partita equilibrata, i rossoblù si dimostrano più cinici e vengono trascinati da un super Gudmundsson, autore di un gol e di un assist di tacco. Per quanto riguarda le formazioni, entrambe le squadre devono rinunciare ai rispettivi uomini copertina: nelBerardi è costretto al forfait per febbre prima del fischio d’inizio, mentre nelRetegui è ancora indisponibile per infortunio. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa siglato da Pinamonti su azione di contropiede. Al 28? Laurientè sfrutta il primo errore difensivo ...

In avvio di ripresa il Genoa cresce in aggressività e pericolosità offensiva, mentre il Sassuolo prova a sfruttare gli spazi in contropiede. Al 53' Sabelli crossa per Badelj che di testa manda alto ...