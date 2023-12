Il Diaz di Caserta | il Liceo Green della provincia

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023). In questi ultimi anni alscientificoè stata fatta una scelta di campo nella formazione tecnologica e scientifica, si è lavorato secondo strategie laboratoriali fondando la didattica sul learning by doing, ovvero “fare ed imparare facendo”. Tra queste scelte strategiche si è inserita l’educazione ambientale realizzata in modo molto particolare. “Le nostre alunne e i nostri alunni stanno imparando a sperimentare cosa possa significare l’agire secondo un’etica ambientale – ha dichiarato il Preside Luigi Suppa – abbiamo reso indipendente un settore energetico delcon l’installazione dei pannelli solari e abbiamo realizzato un circolo virtuoso in cui si risparmia energia e si ricicla producendo oggetti. Imparare facendo, valorizzando ogni dato esperienziale – ha concluso il Preside – tenendo bene ...