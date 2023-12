Il diario choc del killer di Praga | “Meglio una strage di massa che omicidi seriali”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023è ancora sottoper lacompiuta da David Kozak, poi ucciso dalla polizia durante il suo assalto all’Università diin piazza Jana Palacha. Sono 14 le persone uccise e altre 25 ferite, 10 delle quali in maniera grave. Adesso si sta indagando sulla vita del ragazzo per comprendere le ragioni di questa orribile. Le paroledeldi: “Voglio fare una” Gli inquirenti sospettano fortemente che Kozak sia il responsabile dell’uccisione di un uomo di 33 anni e della figlia di appena 2 mesi, uccisi nella foresta di Klanovicky, poco fuori la capitale, come sostengono il Ministro degli Interni e la polizia della Repubblica Ceca: “Stiamo lavorando molto ...