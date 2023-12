Il comitato ‘No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano’ contro le parole di Volpe

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del“No118Miscano“. Il comunicato – Il“No118-Miscano” è profondamente preoccupato per ledi soddisfazione che, in occasione della conferenza di fine anno, il Direttore Generale della ASL di Benevento ha espresso sulladelle ambulanze del servizio di emergenza 118. Le sue dichiarazioni sono un ulteriore schiaffo, dato ai cittadini dell’intera provincia, che sono costretti a verificare quotidianamente sulla propria pelle gli effetti devastanti della riorganizzazione sperimentale avviata il 1 Luglio con ambulanze senza medico a bordo. Sorprende come il Direttore Generale possa ...