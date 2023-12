Il caso di Gesù diventato Cucù Zaia | “Un grave errore” Le maestre si difendono | “Non volevamo creare malumori” Genitori in rivolta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Divampa ancora la polemica in provincia di Padova suldi. In un tentativo di nonnelle famiglie dei bambini di altre religioni, lehanno rimosso ogni riferimento cattolico dalla tradizionale recita di Natale, inclusi il nome die la Natività. L'articolo .

Gesù sparisce dalla recita di Natale e diventa Cucù: genitori furiosi

... Alessandra Leoè diventato Cucù e altri riferimenti cattolici non sono stati inclusi nella ... "Per puro, ho scoperto che i testi natalizi da far cantare ai bambini sono stati modificati. Non ...

L'intelligenza artificiale risolve il mistero di Raffaello

Neldella Madonna, i primi test hanno dimostrato che era al 60% di Raffaello. Il computer ha ...e San Giovanni Battista - sono inequivocabilmente sue. In precedenza, Ugail aveva utilizzato ...