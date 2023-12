Il buco di Gualtieri a Roma | 20 milioni di danno dagli impianti abusivi E il Comune gli paga il mutuo

Salvini agli Uffizi, la sinistra fa un altronell'acqua L'allora vicesindaco Walter Tocci ... A mezzogiorno arriva in sala il sindaco Roberto, poco dopo è sul palco. Dietro di lui ......non si arrende e prenota un nuovo progetto per Tor Vergata Ma perché Roma ee ...sulla rigenerazione urbana di un quadrante di Roma che noi consideriamo un'eredità preziosa' Un...Tra i casi più eclatanti uno dei club sportivi più esclusivi di Roma, abusivo da 10 anni ma che continua a svolgere attività e a fare profitto. E non è l'unico.La manovra della giunta Gualtieri aumenta tasse e tariffe per i romani: dagli asili nido a mense e musei, tutti i rincari del 2024.