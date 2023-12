Il biotestamento è ancora poco noto ma risolve ciò che per molti è un grande problema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È una leggeconosciuta chequello che perè un. Fino al 2017 soltanto i congiunti potevano assisterti in ospedale. In alcuni reparti era addirittura vietato che un non familiare ti venisse a trovare. Inoltre, solo i familiari potevano prendere decisioni sulle terapie e sull’accanimento terapeutico quando una persona non era più pienamente cosciente. Ho scoperto dache all’interno di quello che viene chiamato Testamento Biologico, cioè le indicazioni che tu lasci – ad esempio rifiutando interventi chirurgici o terapie quando non c’è più niente da fare oppure accettando la donazione di organi – puoi scegliere un non familiare come persona autorizzata a prendere decisioni al posto tuo. Quindi questa persona ha diritto di venirti a trovare, ...