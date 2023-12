(Di venerdì 22 dicembre 2023) Però leggo che da quando è in vigore il decreto i giornalisti hanno spesso problemi a recepire anche i nomi delle vittime. Abbiamo citato il decreto Cartabia, ma c'è anche la riforma Nordio, che ...

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l’accordo in trilogo (tra Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione ... (lanotiziagiornale)

'Il bavaglio sulle ordinanze non c'entra nulla con la presunzione d'innocenza. Citare la direttiva Ue è fuori luogo, norme a rischio ...

Leggi Anche Ilalle fonti e quello alla stampa, da Cartabia a Nordio e Costa: la lunga ... E non è mai intervenuto neanchequerele

Ma quale bavaglio, non difendete la gogna mediatica: le balle colossali e lo stop al copia e incolla

Orde di giornalisti che si percuotono il petto al grido, contrito, di dolore per cui: "Ohibo' Non potremo più informare i cittadiniinchieste ! Ci mettono il!". Ma per favore, siamo ...

Manovra 2024 verso il via libera, oggi ok Senato poi Camera

(Adnkronos) – La manovra 2024 si appresta al via libera oggi al Senato, poi passerà alla Camera per l'approvazione definitiva il 29 dicembre, scongiurando di 48 ore lo spauracchio dell'esercizio provv ...

Bavaglio alla stampa Solo una legge sbagliata

Bavaglio alla stampa NO perché nessuna legge insensata può ... L’onorevole Costa canta vittoria sull’altare della tutela della privacy e della presunzione di innocenza, sembra dopo aver vinto ...