Il 93enne che disarma e mette in fuga un ladro | «Gli ho dato un cazzotto in faccia e uno spintone»

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Attilio Fini, classe 1930, è un ex atleta olimpico di sciabola e l’allenatore della nazionale italiana di scherma più vincente di sempre. La sua squadra ha vinto 21 medaglie olimpiche in 25 anni. Ma oggi si parla di lui sul Corriere della Sera per un’altra impresa: lunedì 18 dicembre in piazza De Agostini a Milano, incontra un uomo che gli punta una pistola davanti. «In quel momento mi ha intimato: “Dammi i soldi o l’orologio”». La reazione di Attilio Fini è stata prontissima: «Gli hounin, poi un colpo sulla mano che ha fatto schizzare via la rivoltella e infine uno: è finito incastrato tra alcuni motorini». Attilio Fini Poi è arrivato qualcuno ad aiutarlo: «Sono arrivati due ragazzi e hanno immobilizzato l’uomo in attesa della polizia. Era un algerino, nel suo Paese era ricercato ...