I talenti delle Volpi Rosse Menarini sul campo e nelle scuole

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un amore per lo sport audace, che non conosce barriere, ma anche un impegno per rendere la disabilità un’occasione per costruire valore con progettidedicati alle nuove generazioni. E’ lo spirito della, la prima squadra toscana di basket in carrozzina nata nel 2005 grazie all'Associazione Wheelchair Sport Firenze,

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Un amore per lo sport audace, che non conosce barriere, ma anche un impegno per rendere la disabilità ... (liberoquotidiano)

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Un amore per lo sport audace, che non conosce barriere, ma anche un impegno per rendere la disabilità ... (liberoquotidiano)

... coach Volpi Rosse Menarini - C'è un progetto sportivo, un gruppo giovanissimo fatto di ragazzi promettenti, di. Si lavora e si sta lavorando al meglio'. Attualmente la squadra conta circa 16 ...Un esempio lampante è la rappresentazionefigure femminili , piuttosto anomala per un titolo ... di trovare un proprio posto nel mondo grazie ai proprie alle proprie capacità o, ...Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) – Un amore per lo sport audace, che non conosce barriere, ma anche un impegno per rendere la disabilità un’occasione per costruire valore con progetti nelle scuole ded ...“Creare opportunità di lavoro per giovani musicisti e offrire loro palcoscenici ambiziosi e internazionali. Anche quest’anno il Cidim ha centrato il suo principale obiettivo e i numeri lo testimoniano ...