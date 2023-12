I nuovi | assurdi | oggetti del desiderio? Le shopping bag di carta Purché griffatissime

...automatico senza tanti guizzi e nel finale la sceneggiatura offre colpi di scena fin troppo... In the middle Riusciti e gustosi da veder morire sono tuttavia inemici di Becky, da quando ...Potremo sforare gliparametri per comprare le armi ma non per gli ospedali. Il nuovo patto di stabilità è un disastro per l'Italia perché imporràtagli alla sanità, allo stato sociale e ...La Gen Z sembrerebbe avere la soluzione: le shopper di carta delle grandi griffe sono la loro nuova ossessione. Aggiungono lustro ai look, per qualcuno sono addirittura elementi di arredo e – udite, ...Il nuovo patto di stabilità è guerrafondaio e antipopolare. Potremo sforare gli assurdi parametri per comprare le armi, ma non per gli ospedali. Il nuovo Patto di stabilità è un disastro per l’Italia ...