I migliori libri del 2023 | tutti da rileggere o da regalare

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si tratta di un lavoro da scienziato, quello di compilare la lista deidel, quelli più interessanti usciti nel corso dell'anno. Servirà nel futuro a chi vorrà capire lo spirito del tempo - abbiamo letto solo thriller e dunque era un periodo piatto in cui eravamo solo alla ricerca di un brivido, anche artificiale? Oppure rosa e quindi stavamo proprio bene? Ed è questo il punto. Idel, un riassunto dell'anno in 13 titoli da non perdere Per compilare la nostra top 13 abbiamo dovuto dosare il numero di uscite fiction, di saggistica, memoir e coniugare il tutto anche in maniera piuttosto scientifica tra narrativa straniera e italiana. Immaginate i calcoli degli algoritmi che stanno dietro a Spotify Wrapped, ma che misurano pagine, capitoli e ...