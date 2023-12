I leader di Hamas a colloquio con i Servizi turchi Tema | i prossimi passi nella guerra a Gaza

Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 L’esercito israeliano ha distribuito oggi a Gaza volantini in arabo in cui offre compensi a chi fornisca ... (dayitalianews)

Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) - Israele porterà gli alti dirigenti di Hamas "nel posto che meritano: al cimitero o in prigione ". Lo ha detto il ... (liberoquotidiano)

20 dic 09:39 tregua , leader di hamas a Al Cairo per negoziati Il leader di hamas Ismail Haniyeh è arrivato a Il Cairo per colloqui con funzionari ... (247.libero)

Il leader di Hamas , Ismail Haniyeh , è giunto al Cairo per avere colloqui con funzionari egiziani sull'auspicata seconda tregua dei combattimenti a ... (247.libero)

...allineino al Venezuela e all'Iran nel sostenere il terrorismo di", aggiungevao Haiat. "La Colombia non sostiene il genocidio", ribatteva Petro. Nel frattempo, all'inizio di dicembre, il...Circostanza confermata anche daidi, che a Teheran hanno sempre trovato un porto sicuro. È tuttavia innegabile che il coinvolgimento iraniano sia gradualmente sparito dalla retorica ...I massimi leader di Hamas, a metà dicembre, hanno tenuto un incontro segreto in Turchia, reso pubblico dall'agenzia di stampa israeliana Kan. Ad esso hanno partecipato il vicepresidente dell'ufficio ...I bombardamenti su Gaza, la crescente violenza in Cisgiordania, la chiusura delle aree di preghiera a Gerusalemme stanno facendo vacillare il fragile equilibrio tra Israele e i Paesi islamici ...