I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del diciassettesimo turno | le probabili formazioni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilnatalizio della Serie A ha in programma il big match tra Roma e Napoli. Juventus impegnata sul campo del Frosinone, l’Inter ospita il Lecce. Penultimodell’anno in Serie A. La giornata a poche ore dal Natale sarà aperta dal Sassuolo-Genoa ed Empoli-Lazio mentre a chiuderla sarà il big match tra Roma e Napoli. Ledella diciassettesima giornata di Serie A – Notizie.comL’Inter, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, cercherà il riscatto in casa contro il Lecce. La Juventus impegnata a Frosinone mentre il Milan giocherà contro la Salernitana dell’ex Inzaghi. Serie A, ledella diciassettesima giornata Di seguito ledella diciassettesima giornata di Serie A. La giornata è aperta ...

