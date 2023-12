I comitati pendolari incontrano Ansfisa | sul tavolo sicurezza e nuovi treni ma non solo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dicembre 2023 – Idelle ferrovie ex-concesse hanno incontrato– Agenzia per laferroviaria. Il ComitatoRoma Nord è intervenuto chiedendo notizie in merito all’arrivo dei, sui tempi di fornitura e di loro autorizzazione al servizio passeggeri da parte di, sui lavori di ammodernamento della linea Roma Viterbo, che partiranno fra 2 anni ed ha evidenziato i problemi diattuali in linea.ha detto d’essere stata informata dal Gestore del Servizio che il primo treno (il prototipo – ndr.) arriverà da gennaio 2024, ma occorreranno alcuni mesi (4+1) per le procedure di autorizzazione e almeno altri 2 per le prove tecniche di ...

Sempre oggi ideiintervengono con una nota congiunta, tema: i bonus e i rimborsi che spettano ai viaggiatori in caso di ritardi e il fatto che siano scomparsi nel nuovo contratto ...All'appuntamento, oltre ai rappresentanti di altrididi Roma, hanno preso parte anche alcuni sindaci e consiglieri dei Comune a nord della Capitale, come Castelnuovo di Porto, ...SARONNO - Treni in ritardo o cancellati, corse affollate: una pendolare ha lanciato una petizione online per chiedere a Trenord di migliorare la ...Messi a punto in prefettura, a Potenza, i dispositivi per garantire feste natalizie tranquille sulle strade e in città ...