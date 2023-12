I 12 film da non perdere nel 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Con la fine dell’anno è tempo di fare bilanci e di lanciarci verso 12 nuovi mesi di bellezza e aspettative. Per gli amanti del cinema, il 2023 è stato denso diche, nel bene o nel male, hanno riscosso un enorme successo. Da Barbie a Oppenheimer passando per C’è ancora domani, abbiamo avuto la possibilità di gustarciper tutti i gusti. Cosa ci riserva il? Ecco i 12che non possiamo proprio perderci. Iimperdibili del“Povere creature”, gennaioPovere creature, vincitore del Leone d’Oro 2023 a Venezia, è la pellicola in cui Emma Stone interpreta Bella Baxter, una moderna Frankenstein al femminile che prende vita grazie a uno scienziato interpretato da Willem Dafoe. Unche parla di sensualità, di libertà dai ...

Per l'esordio del personaggio nel DC Universe, Gunn farà a meno di una innovativa tecnologia . James Gunn ha deciso: per il suo imminente Superman : ... (movieplayer)

La recensione di One Life : nonostante la bravura di Anthony Hopkins, e nonostante la vicenda che racconta, il film di James Hawes non ha la ... (movieplayer)

Al Rosebud Kaurismaki ha sempre trovato casa e siamo felicissimi di proporre il suoa Natale! ... Il percorso è però intralciato dall'alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal...E cosi, senza saperlo ('Perché prima della risposta del pubblicopuoi prevedere se ilavrà successo oppure no', precisa Enrico Vanzina), i fratelli della commedia all'italiana stanno ...È come se avesse incontrato sua nonna attraverso questo film". Non perdetevi la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese.I primi giudizi pubblicati sull'aggregatore di recensioni anticipano l'uscita statunitense del film di James Wan con protagonista Jason Momoa.