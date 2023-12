Hyperloop One è fallita | fine del treno ultra veloce? Gresta | Hanno chiuso perché li abbiamo battuti in Veneto

Articoli più letti L'intelligenza artificiale che prevede quando le persone muoiono di Fernanda González Quanto è vicina una guerra nel Mar Rosso di Paolo Mossetti Addio, chiude il ...Source: Bloomberg, the futuristic transportation company building tube - encased lines to zip passengers and freight from city to city at airplane - like speeds, is shutting down, ...Buongiorno lentezza. Chiude Hyperloop One, la startup nata nel 2014 con l'intento di rivoluzionare i trasporti su terra o quasi. Secondo Bloomberg e The Verge l'azienda, che in quasi dieci anni ha ...Il progetto Hyperloop prometteva di cambiare per sempre il modo in cui ci muoviamo nel mondo: treni ad altissima velocità, in grado di viaggiare a ...