Hyperloop One è fallita | addio al sogno di viaggiare nei tubi a 1 000 km orari

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non è bastato l’ingresso in società, qualche anno fa, del colosso dei trasporti DP World e il rinnovato business plan:One fallisce e chiuderà tutte le attività entro la fine del 2023....

RicordateLa società, che prometteva di trasportare le persone attraverso tubi senz'aria a 1200 chilometri orari , sta per chiudere. A riportare la notizia è Bloomberg, secondo cui l'azienda ...La chiusura di, appena confermata, rischia di trasformarsi in una pietra tombale posata su un progetto, lanciato una decina di anni fa, che avrebbe voluto rivoluzionare il settore del trasporto ...