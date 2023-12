Hyperloop | chiude il progetto di treni iperveloci sostenuto da Musk

One, e con lui si spegne la speranza di percorrere lunghissime distanze in pochi minuti in un pod che corre sotto vuoto all'interno di un tubo. Fondata nel 2014, ha mostrato per la ...Alcuni dei dirigenti diOne hanno avuto grane con la giustizia tra accuse di molestie e truffe, sono sopraggiunti problemi finanziari per sostenere gli alti costi di ricerca e sviluppo e ...Continuano i voli per il drone NASA Ingenuity. Il JPL ha reso noto che l'elicottero ha completato anche il 69° volo su Marte dopo che il 68° (avvenuto solamente cinque giorni prima). Nella giornata di ...Dopo aver assunto più di 200 persone nel 2022, ai lavoratori rimasti, incaricati di supervisionare la vendita degli asset, è stato comunicato che il loro impiego terminerà il 31 dicembre ...