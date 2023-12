Hockey prato | le convocate dell’Italia per il torneo di qualificazione olimpica

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Insieme a caccia di un sogno. La Nazionale italiana disuvuole sfatare il tabù Olimpiadi: le azzurre saranno impegnate nelpreolimpico di Ranchi, in India, dal 13 al 19 gennaio 2024. In palio tre posti verso i Giochi di Parigi. Dopo diversi raduni in terra spagnola Andreas Mondo ha scelto la squadra che rappresenterà il Bel Paese in terra indiana: diciotto le azzurre che se la vedranno nel girone preliminare con USA, Nuova Zelanda e le padrone di casa dell’India. Resta più o meno la rosa vista nelle ultime uscite, con alcuni inserimenti di oriunde e molte veterane come Sara Puglisi, Teresa Dalla Vittoria passando per Federica Carta fino ad arrivare ad Elettra Bormida.ITALIAPREOLIMPICO 2024 PORTIERI: LUCIA CARUSO, AGUSTINA D’ASCOLA. DIFENSORI: MARIA DEL ROSARIO ...