Hit ball | Asti festeggia i suoi primi 18 anni di hit ball

Il 18 dicembre 2005 una giovanissima formazione denominata "Killerbarman Asti" debuttava nel mondo dell'giocando la sua prima gara ufficiale, valevole per il campionato di B2 organizzato dalla Federazione Italiana, in quel di Torino. Un match non fortunato per gli Alfieri dell'HB che ...'Asti KT non si aspettava sicuramente una domenica, quella del 18 dicembre, così impegnativa al Trofeo Linea 3 Open della UISPcon le squadre Atletico Boomers e Spartak che hanno messo in difficoltà sino all'ultimo di Alfieri dell'. Parte contro l'Atletico la seconda tappa coi torinesi che riescono ad imporre ...Roy Hodgson satisfied with what injury-hit Crystal Palace have achieved - Substitute Danny Welbeck nodded past home debutant Dean Henderson in the 82nd minute to cancel out Jordan Ayew’s opener.Il 18 dicembre 2005 una giovanissima formazione denominata “Killerbarman Asti” debuttava nel mondo dell’hit ball giocando la sua prima gara ufficiale, valevole per il campionato di B2 organizzato ...