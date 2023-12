Ha davvero senso lavare l’albero di Natale nella vasca da bagno?

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Di Valerio Uni In occasione delle festività natalizie, tradizione vuole che nei primi giorni di dicembre si decori il consueto albero di. Che sia di piccole o grandi dimensioni è importante considerare che nelsi può accumulare la polvere, che può contenere allergeni come acari della polvere, spore di muffa, polline e altri irritanti che possono scatenare reazioni allergiche (tosse, starnuti, lacrimazione). Per rimediare a questo problema, diverse persone nel mondo hanno iniziato a pulire il proprio albero di(di plastica) mettendolo a mollodacon il sapone per i piatti, metodo diventato virale su TikTok. La versione italiana propone invece di utilizzare l’ammorbidente per vestiti, così da dare alanche una ...

"Il film è tagliato molto sulla musica', ha aggiunto King, 'e il suono è statousato in modo musicale, nelche non c'era alcuna differenza acustica nella transizione da una sequenza all'...... "colorato e giocoso come la stessa Róisín Murphy", e "un discoprofondo che comunque non ... un genere che si rifà alla tradizione musicale statunitense intesa inpiù ampio, dal folk al ...In questo senso anche le ferie possono diventare un’abitudine, un impegno. Un rito collettivo che non aiuta davvero a fare vuoto dentro, ad allontanarci dal caos, a restare liberi nel nulla. A ...