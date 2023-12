Günther | «Non servono etichette | è più importante amare se stessi»

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vent’anni fa conquistò tutti con il martellante ritmo di Ding Dong Song e oggi si ripete con Real Sassy: il cantante svedese(conosciuto anche come The Pleasureman) gioca con la sessualità creando brani catchy che, non a caso, ricevono il plauso dei social. Basti pensare che Ding Dong Song – uscita nel 2004 – è recentemente diventata virale su TikTok, quasi vent’anni dopo il suo rilascio. Real Sassy contiene lo stesso mood, probabilmente oggi più attuale di ieri. «Dopo la pandemia e la me*da degli ultimi anni, abbiamo bisogno di ballare e liberare le nostre menti. – ci dice– È il motivo per cui il testo di Real Sassy si ripete, quel Feel the Heat significa più ama te stesso. Goditi te stesso, sii te stesso». L’amore per seè, in fondo, al centro dei testi espliciti e un po’ ambigui di ...