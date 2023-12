Guido Crosetto a Caviano | Ecco perché esiste lo Stato

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Ministro della Difesaha visitato Caivano, in provincia di Napoli, per incontrare i cittadini, i militari e il personale delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e nella riqualificazione della zona. "Loper garantire le stesse opportunità a ogni bambino, a prescindere da dove è nato, cresciuto e abita. Le Forze Armate fanno già tanto tanto, ma sono pronte a fare ancora molto di più rispetto a quanto realizzato fin'ora per dare a questi bambini la stessa possibilità di futuro che hanno tutti gli altri”, ha detto. Particolarmente significativo e molto affettuoso l'incontro con il Parroco di Caivano, Don Maurizio Patricello, avvenuto nella parrocchia di San Paolo Apostolo. Don Patricello da anni e' impegnato contro la camorra e per ...

Roma, 22 dic. " 'La visita del ministro della Difesatestimonia la continua presenza dello Stato a Caivano. Ma è anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto finora da tutte le donne e gli uomini della Difesa e della Sicurezza ...Così Il Ministro della Difesain visita oggi a Caivano, in provincia di Napoli, per incontrare i cittadini, i militari e il personale delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla ...(LaPresse) "Penso che con il Patto di stabilità sia raggiunta una mediazione che in qualche modo non accontenta o scontenta nessuno. Così come ...ROMA (ITALPRESS) - 'Lo Stato esiste per garantire le stesse opportunità a ogni bambino, a prescindere da dove è nato, cresciuto e abita. Le ...