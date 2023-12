Guida TV | programmi di stasera | venerdì 22 dicembre 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023)aitv della prima serata di oggi,22.12.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Voice Kids 2 Talent Show RAI2 The Rookie Serie TV RAI3 Sotto le stelle di Parigi Film RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Ciao Darwin Film ITALIA1 Renegades – Comando d’assalto Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Il Castello delle Cerimonie Docureality CIELO Giovanna la Pazza Film TV8 La vita è uno zoo Film NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira

...di sensibilizzazione e donazioni ai politici americani con l'obiettivo di assicurarsi ...7 milioni di dollari dai gruppi di pressione israeliani e nelle ultime ha assunto un ruolonel ...Un atto che illustra lastrategica e operativa dell'Ente costituendo il presupposto ... tributi e tariffe e ioperativi che l'Ente intende realizzare nel triennio considerato, per ogni ...Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità maschile di Coppa del mondo in programma sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Si tratta di Domini ...Sapete che automobile guida la showgirl più famosa d’Italia ... con il suo riconoscibile sorriso e le sue innumerevoli apparizioni in tantissimi programmi televisivi italiani di successo, ormai sia ...