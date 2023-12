Guida contromano sulla statale | schianto mortale | “È stato inevitabile”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un uomo di 81 anni ha imboccato per errore laed è morto sul colpo dopo essersi scontrato violentemente con un’altra auto. Il terribile impatto è avvenuto all’altezza del Km 9+500, dopo il ponte di via vecchia Lizzanello. È successo nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre, poco dopo le 15,16, la strada che collega Lecce con Maglie, all’altezza della complanare per Cavallino.Leggi anche: Incidente in Kenya, turista italiana muore poco dopo l’arrivo Morto Giuliano Conte di 81 anni A perdere la vita nel terribile incidente stradale èun pensionato di 81 anni, Giuliano Conte di Maglie, che alladella sua Fiat Panda sembra stesse percorrendola carreggiata. Nello scontro frontale è stata coinvolta una ...