Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di venerdì 22 dicembre 2023)live dellatraoggi, venerdì 22 dicembre Proseguono le trattative per una possibile tregua tra. Le fazioni palestinesi ehanno fatto sapere in un comunicato di non essere disponibili a rilasciare gli ostaggi se prima non cesseranno gli attacchi sulla Striscia di Gaza., dal canto suo, avrebbe rifiutato uno scambio tra gli ostaggi israeliani e oltre mille detenuti palestinesi. Nel frattempo, non si fermano gli attacchi a Gaza, mentre l’Oms lancia l’allarme sia sulle condizioni sanitarie della popolazione palestinese che sulla carenza di ospedali nel nord di Gaza. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 22 dicembre 2023, sullatrae ...

La spiegazione del finale di Una poltrona per due

... come riconoscere i sintomi e cosa fare Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente trae Hamas Lain ...

Per capire il metaverso, dobbiamo guardare al passato

... come riconoscere i sintomi e cosa fare Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente trae Hamas Lain ...

Guerra Israele–Hamas, ancora rinviato voto a Consiglio Onu su risoluzione Gaza. LIVE

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi: nessun dialogo se non dopo la fine dell'"aggressione" israeliana. Israele ha riconosciuto con gli Stati Uniti ...

Il poeta e il combattente, di Joseph Harmatz (Rubettino editore)

Nato in Lituania nel 1925, già braccio destro e amico di Abba Kovner, capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso ...