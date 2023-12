Guerra in tribunale fra Giorgia Meloni e l’ex deputata M5s E il relatore del partito di Bonelli offre un aiutino alla premier

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sarà con ogni probabilità ildi Teramo a dirimere lalegale fradel Movimento 5 stelle, Valentina Corneli, che è stata citata in giudizio dall’attualeper un post pubblicato sul suo profilo Facebook il 22 luglio 2019, ritenuto diffamatorio dleader di Fratelli di Italia. La Corneli ha infatti trasmesso gli attigiunta per le autorizzazioni della Camera, ritenendo di potersi avvalere dell’immunità parlamentare sulle opinioni espresse. Ma non tira una bell’aria per lei lì dentro, e ilha già propostogiunta il 20 dicembre scorso di negarle l’immunità. Il post che ha fatto infuriareLa Corneli ...

Sarà con ogni probabilità ildi Teramo a dirimere lalegale fra Giorgia Meloni e l'ex deputata del Movimento 5 stelle, Valentina Corneli, che è stata citata in giudizio dall'attuale premier per un post pubblicato ...