Guaio Inter | infortunio Dimarco | diagnosi e tempi di recupero

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Già alle prese con l’di Lautaro Martinez, l’deve fare i conti con un altro stop improvviso a una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Simone Inzaghi. In serata è arrivata la notizia dell’di Federico: l’entità e idiSottoposto nella giornata odierna a degli esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano,ha rimediato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra.salterà sicuramente le ultime gare del 2023: quella di sabato contro il Lecce a San Siro e quella del 29 dicembre a Marassi contro il Genoa. Rientrerà per le prime gare del 2024. L'articolo CalcioWeb.

Questo il comunicato ufficiale dell'Inter in merito alle condizioni di Juan Cuadrado, costretto a operarsi per risolvere un problema fisico che da tempo gli creava problemi.