Grande Fratello | tensione tra Rosy e Federico | “Non parlarmi mai più”

(Di venerdì 22 dicembre 2023), sale latraChin eMassaro nella casa più spiata d’Italia. Cosa è accaduto tra i due gieffini Altanella casa deltraChin eMassaro. I due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini si sono scontrati questa mattina all’interno del loft di Cinecittà. Diverbio che avrebbe avuto origine dopo cheera in bagno a prepararsi, e la concorrente e chef cinese lo avrebbe bagnato in maniera involontaria. Il gieffino, allora, ha rimarcato l’accaduto con dei toni che hanno fatto saltare i nervi alla Chin. Tra loro è scoppiata la, con il modello che ha perso la pazienza: “Comunque per ...

Lo staff di Beatrice Luzzi è intervenuto in una room di Twitter per aggiornare tutti sulla sua assenza dalla Casa del Grande Fratello . (comingsoon)

Dopo tanta attesa e tanti lacrime da parte di Penelope è giunto il tempo di vivere il suo... dunque ogniavrà la sua storia d'amore sul piccolo schermo. Se non avete letto i romanzi da ...Ebbene sì oggi 22 dicembre è il compleanno di Sophie Codegoni, che il pubblico conoscerà per essere stata una tronista di Uomini e Donne, poi concorrente delVip e infine ex Bonas di Avanti un altro , prima del litigio con Sonia Bruganelli che che ne ha segnato l'allontanamento. In occasione delle sue 23 candeline da soffiare gli amici gli ...Rosy Chin di nuovo al centro di una litigata al Grande Fratello. Ieri ha discusso con Rosanna Fratello ed oggi ...Rosy Chin e Federico Massaro sono due dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello: la chef è dentro alla casa più spiata d'Italia dal primo giorno, ovvero ...