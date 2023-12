Grande Fratello sondaggi 23 dicembre 2023 | tutto può succedere

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sabato 23andrà in onda una nuova puntata del. Si tratta dell'ultimo appuntamento con il reality show prima del Natale, pertanto, gli autori hanno deciso che non sarà prevista nessuna eliminazione. In nomination ci sono tre persone, ovvero: Federico Massaro, Marco Maddaloni e Greta Rossetti. Il concorrente che riuscirà a racimolare il minor numero di votazioni favorevoli sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Sul web sono presenti ivolti a comprendere quale sia l'orientamento del pubblico e, in questa circostanza, contrariamente a come accaduto nelle ultime volte, i telespettatori sembrano essere davvero indecisi su chi salvare e chi, invece, sacrificare. Una leggera preferenza, però, sembra esserci.GF sabato 23 ...