Grande Fratello | Beatrice pronta a rientrare nella casa? Parla lo staff

... il vincitore del Torneo Mura Dario Marku e ilAlesio, argento agli italiani Junior. Come ... Per noi tutto questo rappresenta unsforzo economico, ma siamo ripagati dall'entusiasmo che ...IT 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLA VEGGENZA 21:20 - CIAO DARWIN Italia 1 18:16 -18:21 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO MAG ...In una recente intervista, il fratello della concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti ha smentito le dichiarazioni della madre.L'uscita temporanea di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello sta facendo discutere sicuramente i telespettatori. A quanto pare, tuttavia, non sono gli unici a commentare il fatto: ...