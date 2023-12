Grande Fratello Beatrice Luzzi | nuovo messaggio dello staff | Motivi dell' uscita e tempi di rientro

Sembra infatti che alcune puntate avrebbero superato in share anche il. Insomma, sembra essere tutto pronto e Milly Carlucci certamente avrà organizzato tutto al minimo dettaglio. ...La Casa delè stata animata, questa mattina, da una furiosa discussione tra due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini : nel corso della mattinata, infatti, mentre erano ...Non è una novitò assoluta al Grande Fratello, ma anche in questa edizione ecco censure e parole in codice per evitare di essere capiti Cosa sta succedendo al Grande Fratello nelle ultime giornateGioia per Mirko Brunetti. L'ex gieffino, dopo l'uscita dalla Casa, era alle prese col Covid. Ora la buona notizia anche per il futuro.