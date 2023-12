Governo | un anno fa l' addio a Franco Frattini | il gentile servitore delle istituzioni Adnkronos

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic. () - Un'istituzione prima ancora che un, ricordato per la massima correttezza e l'innatazza. Parole che descrivono il profilo di, morto alla vigilia del Natale dello scorsodopo una lunga malattia, all'epoca presidente del Consiglio di Stato, culmine di una carriera costellata di incarichi di natura politica e amministrativa, che si sarebbe potuta concludere al vertice. Di lui infatti nel gennaio del 2022 si parlò per una candidatura alla Presidenza della Repubblica, prima della rielezione di Sergio Mattarella. Nato a Roma il 14 marzo 1957,nel 1981 diventa procuratore dello Stato e nel 1984 ...

Quando Elon Musk è arrivato in Italia per part... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Il Viminale in una circolare inviata a tutti i prefetti avverte di “elevato rischio di azioni di natura terroristica» in vista della notte di ... (thesocialpost)

In più, le politiche economiche emanate dalnell'ultimonon sembrano avere avuto effetto sull'innalzamento del costo della vita. Quello della scorsa settimana è stato il terzo rimpasto ...'Pensate a chi in questoha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al ... 'Perché - ha aggiunto - quando si parla di, di politica si parla ...Il governo colombiano ha annunciato che tenterà di recuperare ... Il relitto è stato scoperto tre anni fa con l'aiuto di un team internazionale di esperti e di veicoli sottomarini autonomi, e la sua ...In vent’anni, ci dice la Svimez, hanno lasciato il Sud oltre 1,3 ... non è stato ancora emanato dal Governo. Anche le aree interne meritano particolare attenzione, con l’aumento del Fondo per la ...