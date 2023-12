Gli Usa schierano l' orca | cosa può fare il primo drone “extra large”

In un precedente articolo di Open Fact-checking avevamo analizzato la bufala dei fantomatici yacht da 75 milioni. Secondo la narrazione, sarebbero ... (open.online)

Dopo le tensioni politiche sul National Defense Authorization Act, il Congresso degli Stati Uniti si è dato tempo fino a metà aprile per decidere se ... (formiche)

Conosce una donna in un supermercato. dopo un incontro la violenta in un albergo di Giugliano . Questa mattina i carabinieri della stazione di Orta ... (teleclubitalia)

Lazio - Luis Alberto sotto accusa : nervosismo anche per gli allenamenti sottotono

Luis Alberto è di nuovo al centro delle polemiche in casa Lazio. Il centrocampista spagnolo non sta rendendo come tutti si attendono... (calciomercato)