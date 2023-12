Gli artisti sanniti Cancellieri e De Cunto in mostra a Castelvenere

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa scultura è la spina dorsale della splendida collettiva Cura MONDO. A proporla nella galleria Mondoromulo arte contemporanea due: Sarae Fabrizio De. “Le opere di Sara e Fabrizio sono i due corpi della. Corpi in quanto hanno una loro tridimensionalità ed una struttura di assemblaggi, costruito.” – ci spiega la curatrice Maria Venditti – “La tremenda leggenda dellaci mette difronte alla monumentale potenza dell’uno che va a formare il Tutto. Le sue mine seriali, uguali e mai identiche, in un incastro ogni volta costruito/ricostruito, verificato/ricercato riescono a prendere corpo come mai riuscireste ad immaginare, considerandole singolarmente. Rimandano all’idea stessa di comunità, di società. In questo ...