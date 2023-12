Giulia Cecchettin e il sacco della spazzatura | il calciatore della Roma e la foto vergognosa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ladie quello di un. Un post vergognoso che ha scatenato una tempesta ae dentro la, intesa come squadra. A pubblicarlo sulla propria pagina di Threads (il social del gruppo Meta/Facebook, la sfida di Zuckerberg a X, l'ex Twitter di proprietà di Elon Musk) sarebbe stato Luigi Cherubini, 19enne talentoPrimavera promosso in prima squadra da Josè Mourinho, che lo ha fatto debuttare in Europa League contro lo Slavia Praga. Il condizionale è d'obbligo, visto che dopo la pubblicazione sui social il giovaneha spiegato di essere stato "hackerato", denunciando una violazione dei propri profili privati. ...