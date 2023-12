Giovine | Qual è il futuro della Piscina comunale?

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Caserta. Ieri è andata in discussione la nostra interrogazione sullo statodi corso Giannone, l’ennesima discussa in Consiglio. Dopo ben due bandi andati deserti, il rischio è che l’area venga del tutto abbandonata, aprendo la strada ad un project financing che porterebbe de facto alla privatizzazione di una delle infrastrutture più importanticittà. L’Amministrazione ritiene che il settore produttivo non sia stato adeguato a cogliere l’opportunità del bando. Chiederemo un accesso agli atti per valutare il procedimento con cui sono stati definiti i canoni del bando per valutare la correttezza del bando e dei procedimenti.