Giorgia Meloni | “Gli italiani quest’anno hanno deciso di avere un figlio grazie a noi”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 “Pensate a chi in questo anno hadi mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia”. Così. La premier lo ha detto nei suoi auguri di Natale ai dipendenti di Palazzo Chigi, elencando una serie di “esempi” che sono “il risultato del nostro lavoro” e “il risultato del vostro lavoro”. “Perché – ha aggiunto – quando si parla di governo, di politica si parla sempre di numeri. Ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunità, delle loro possibilità”.

