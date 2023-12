Giorgetti votò contro il Mes e così pure Crosetto Meloni non votò | Roccella e Valditara dissero sì

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Solo due ministri appartenenti a FdI e Lega nell’attuale governo hanno votato sì al trattato sul Mes oggi esistente, quello che fu approvato dal Parlamento italiano nel 2012 quando alla guida del governo c’era Mario Monti. Gli unici due sì furono quelli dell’attuale ministro della famiglia, Eugeniae quello dell’attuale ministro della Pubblica istruzione e del merito, Giuseppe. Entrambi però all’epoca militavano nel Pdl e non nelle formazioni attuali. Materia per il giurì d’onore, ma ai danni di Giuseppe Conte Al trattato del Mes si oppose invece l’attuale ministro dell’Economia, Giancarlo, seguendo le indicazioni della Lega che stava all’opposizione del governo Monti. E pur militando nel Pdlin dissenso dal suo gruppo anche l’attuale ...

AGI/Vista - "dovrebbe dimettersi, perché il voto avvenuto alla Camera è una colossale smentita della sua linea. Dovrebbe valutare le dimissioni" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.'Il ministro dell'Economia e delle Finanze - dice- aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivi economico finanziari ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni con giurì d'onore e queste cose qui non mi pare ci ...