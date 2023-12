Giorgetti | io avrei approvato il Mes ma non era aria | comunque non è che l’Europa ha sempre ragione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Il ministro dell’Economia e delle Finanze avrebbe interesse che il Mes fosseper motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente che non fosseper un’approvazione, per motivazioni non soltanto economiche”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlorispondendo ai giornalisti fuori da Palazzo Madama dopo l’approvazione in Senato della legge di bilancio. E sul Patto di stabilità commenta: “Quando lo leggerete bene scoprirete che è molto meglio di quello che sembra”. A chi gli faceva notare che sul Mes le opposizioni ne hanno chiesto le dimissioni,ha risposto che “i consigli dell’opposizione sonoutili, ma poi permettetemi se decido io”. “Che sul Mes ci fossero ...